Dall’Inghilterra – Tentazione Uefa: mini tornei ad Istanbul e Danzica per assegnare le coppe

Tentazione estiva per le coppe europee. Secondo quanto riportato infatti dal Mirror, la Uefa sarebbe al lavoro per studiare nel dettaglio il calendario delle due competizioni europee in vista della ripresa dei giochi. Tutto dipenderà dall’emergenza legata al Coronavirus, ma per Champions ed Europa League i vertici del calcio del Vecchio Continente avrebbero pensato anche ad un’alternativa interessante.

Secondo il tabloid inglese, la ripartenza completa del calcio in Europa dovrebbe essere fissata per il prossimo mese di giugno, con le federazioni impegnate nel voler concludere i campionati. Dal punto di vista delle coppe, la priorità della Uefa sarebbe quella di smaltire gli ottavi ed i quarti di finale delle due competizioni per il gran finale: un mini torneo per semifinali e finali da svolgere ad Istanbul per la Champions e a Danzica per l’Europa League.

L’Inter, nello specifico, dovrà recuperare le sfide di andata e ritorno con il Getafe, posticipate per i primi allarmi relativi al Coronavirus registrati soprattutto in Italia. Decisiva, per il rinvio del match di San Siro, la volontà del numero uno degli spagnoli, pronto alla rinuncia della partita per non mettere a rischio la salute del suo club.

