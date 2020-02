Dall’Inghilterra: “Vecino ad un passo dal Chelsea: sarà uno dei quattro colpi per Lampard”

A sorpresa, il Chelsea sarebbe già pronto alla sua mossa di mercato per rinforzare il centrocampo di Lampard. Secondo quanto riportato da Express.com solo pochi minuti fa, i Blues avrebbero già blindato Matias Vecino per la prossima stagione. 23 milioni di sterline sul piatto per l’uruguaiano, protagonista nell’ultimo derby di Milano giocato solo sette giorni fa a San Siro.

Il calciatore nella recente finestra invernale di calciomercato è stato ad un passo dall’addio all’Inter, con l’Everton di Ancelotti protagonista di un lungo corteggiamento che non ha portato gli inglesi a pareggiare le richieste nerazzurre. Il tabloid del Regno Unito però è sicuro: nonostante la concorrenza del club di Liverpool, Matias Vecino sarebbe ad un passo dall’accordo con il Chelsea, con i Blues che riusciranno a soddisfare il prezzo messo sul piatto dalla Beneamata per regalare a Frank Lampard uno dei quattro colpi previsti per il prossimo mercato estivo.

