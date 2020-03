D’Ambrosio campione anche fuori dal campo: è terzo per donazioni effettuate al San Raffaele. Ecco quanto ha dato

Vai, poi, a dire che le donazioni e la filantropia non andrebbero sbandierate: da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, quella delle donazioni è diventata un’autentica gara a fin di bene, costellata da notizie non sempre vere. Sono vere, tuttavia, le notizie che riguardano Danilo D’Ambrosio, il quale si è reso protagonista di una doppia donazione da 20 mila euro in favore dell’ospedale San Raffaele di Milano per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

La piattaforma della donazione è gofundme.com, e la donazione è la stessa propugnata da Fedez e Chiara Ferragni che per primi hanno cominciato la gara della solidarietà verso l’istituto milanese, in particolare verso il reparto di terapia intensiva: quello, cioè, dove vengono ricoverati i malati gravi di Coronavirus. Ebbene: con i suoi 40 mila euro totali, il terzino dell’Inter è il terzo maggior donatore. Davanti a lui, un anonimo con 50 mila euro e – appunto – i Ferragnez con 100 mila euro. In lizza figurano anche i calciatori Alberto Cerri (20 mila) e Alessandro Florenzi (10 mila).

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!