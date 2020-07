D’Ambrosio e il vizio del goal: il terzino ora è da record

Danilo D’Ambrosio, con la rete del 3 a 0 segnata sul finire del primo tempo contro il Brescia, dimostra per l’ennesima volta, oltre ad essere un difensore solido, di poter dire la sua in maniera importante nella metà campo avversaria. Con anche lo sfizio di essere entrato nel libro dei record

Come riportato da Opta, il terzino nerazzurro ha messo a referto un record particolare, che detiene ad ex equo con Leonardo Bonucci. Sono infatti gli unici due difensori ad aver siglato almeno 2 reti in tutte le ultime 5 stagioni di Serie A.

