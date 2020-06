CdS – D’Ambrosio non parte per Napoli: in panchina spazio a Pirola

Danilo D’Ambrosio non ce la fa: l’ex Torino non partirà per Napoli, bloccato da qualche fastidio muscolare negli ultimi giorni d’avvicinamento alla gara di Coppa Italia. Se in campo si dà per scontata la titolarità di Skriniar, De Vrij e Bastoni, in panchina si potrebbe scorgere un volto nuovo: oltre a Ranocchia, infatti, come riporta il Corriere dello Sport, dovrebbe sedersi Lorenzo Pirola.

Il giovane difensore centrale della Primavera nerazzurra, che ha spento 18 candeline lo scorso 20 febbraio, poco prima dello scoppio della pandemia, inaugura il ritorno in campo della Beneamata con una speranza: esordire a gara in corso in Prima Squadra, evento che non si è ancora verificato.

Nel corso della stagione, però, Antonio Conte l’ha convocato già in diverse occasioni: in Coppa Italia contro Cagliari e Fiorentina, in Europa League nella trasferta contro il Ludogorets ed in Serie A contro Atalanta (a San Siro) e Lecce (al Via del Mare). Che Napoli-Inter possa diventare una gara da raccontare ai nipoti per Lorenzo Pirola?

