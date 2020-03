Social – D’Ambrosio ringrazia il Papa dopo la preghiera di oggi: “Ne avevamo bisogno”. Quella vecchia foto con Francesco

La foto, beninteso, è rigorosamente retrodatata, anche perché – altrimenti – sarebbe terribilmente contraria alle direttive anti-Coronavirus: Danilo D’Ambrosio che stringe la mano al Papa, non il massimo in un momento storico in cui siamo costretti ad una socialità sottozero e a un surrogato di quello che era sino a ieri. Ma il contesto, in questo caso è un altro, così come è un altro il messaggio che il calciatore nerazzurro, sul proprio profilo Instagram, voleva lanciare.

E’ infatti notizia di oggi l’omelia di Papa Francesco in piazza San Pietro al cospetto del crocifisso della chiesa di San Marcello al Corso, quello che – vuole la vulgata – fu invocato anche in occasione della Grande peste del 1522: è D’Ambrosio ha voluto ringraziare così il pontefice per la sua preghiera: “I nostri cuori la ringraziano davvero tanto. Ne avevamo un forte bisogno”, scrive. E pubblica delle foto del pontefice nella preghiera di questa sera, insieme con una sua immagine mentre gli stringe la mano. Ecco dunque il post di D’Ambrosio:

