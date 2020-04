Damiani a sorpresa: “Icardi rimarrà al PSG. Ecco cosa deve fare Lautaro se vuole vincere”

Il procuratore Oscar Damiani, ha rilasciato una lunga intervista nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Vari i temi trattati dall’ex calciatore, tra i quali il futuro di Mauro Icardi, al centro delle voci che lo vorrebbero lontano da Parigi e soprattutto del futuro di Lautaro Martinez, che piace tantissimo al Barcellona.

Queste le dichiarazioni significative: ​​​​​​​“Icardi non sta giocando, Cavani è tornato titolare. Non vorrei sia una mossa per far calare il prezzo all’Inter. Sarà comunque il centravanti del Psg anche il prossimo anno”. E Neymar? “Se il Paris vincerà la Champions, c’è anche la possibilità che vada via e investire su un’altra punta o sui giovani”. Lautaro? “Credo debba rimanere all’Inter se vuole vincere. Può fare una bella coppia con Lukaku“.



