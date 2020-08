Damiani ci crede: “L’Inter può vincere l’Europa League. Conte il numero uno”

L’Inter è in semifinale di Europa League, l’unica squadra italiana ancora in lotta in una competizione europea. Ad attendere i nerazzurri ci saranno gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, l’ultimo ostacolo da superare prima della Finale.

Della cavalcata europea, del momento che stanno vivendo i nerazzurri e dell’importanza di Antonio Conte, ne ha parlato l’agente Oscar Damiani, intervistato da tuttomercatoweb.com: “Conte? Mi sento di dire che sul campo è il numero uno. Vi sono veramente pochi dubbi. Nella gestione della comunicazione e sui rapporti con la società non entro nel merito. Ma ripeto, il campo parla per lui.”

Sul momento che sta vivendo l’Inter: “I nerazzurri stanno bene. Sono arrivati secondi in campionato e stanno andando molto bene in Europa, tanto da arrivare tra le migliori quattro. Mi auguro possano vincere il trofeo, forza Inter!”

Concludendo sui prossimi avversari: “Lo Shakhtar è una squadra che merita assoluto rispetto. Gli ucraini sono forti, questo va detto. Giocano un calcio offensivo, hanno tanti brasiliani in rosa. Detto ciò, resto convinto che l’Inter può batterli ed arrivare in fondo.”

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<