D’Amico bacchetta Spadafora: “E’ arrivato il momento di dire basta”

“Adesso è è arrivato il momento di dire basta: mi sembra che sia giusto che debbano riprendere le attività, ma questo Governo sta facendo confusione”. Andrea D’Amico ha parlato così ai microfoni di TMW dopo il post su Facebook del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

Il procuratore è nel mondo del calcio da molti anni e non manda giù come si possa pubblicare sui social network delle tesi su argomenti così delicati. “Il Governo ha le idee confuse. Un calciatore per arrivare in Serie A deve fare tutta la gavetta e dovrebbe essere così anche per i politici. Poi hanno tantissimi esperti e mille task force che non si sa quanti costino e ci comunicano le cose via Facebook?”.

D’Amico prosegue poi toccando l’aspetto economico del calcio, essendo questo sport la terza azienda del Paese. “Le attività possono anche non iniziare, ma diano i soldi a fondo perduto e non facendo prestiti. Se il Governo paga, il calcio può anche stare fermo. È più importante non morire di economia che correre il rischio di prendere un virus”.

