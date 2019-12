D’Amico: “Commosso dal gesto di Lukaku, stupendo dare la soddisfazione del gol a Esposito”

Ex calciatore di Lazio e Torino, Vincenzo D’Amico è intervenuto sulle frequenze di Maracanà, nel pomeriggio di ieri su TMW Radio per esaltare la vittoria biancoceleste della Supercoppa ai danni della Juventus. Parlando invece dell’ultimo turno con cui la Serie A ha salutato il 2019, l’ex centrocampista ci ha tenuto a sottolineare il gesto commovente di Romelu Lukaku nel lasciare trasformare dal dischetto il calcio di rigore al giovanissimo Sebastiano Esposito.

Le sue parole, poi, sul possibile inserimento della Lazio per la corsa scudetto: “Mi ha commosso quella scena, dargli la soddisfazione del gol è stato un gesto stupendo, tipico nel calcio e sono gesti da esaltare. Se la Lazio terrà il passo? Per il bene del campionato lo spero che sia una lotta a tre, è dura per Inzaghi, anche perché c’è un mercato di gennaio che amplierà la differenza e la Lazio ha i giocatori contati”.

