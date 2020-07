D’Amico senza giri di parole: “Inter, Messi a parametro zero si può!”

Sogno di una notte di mezza estate o realtà? Lionel Messi e l’Inter, un connubio improvvisamente balzato in cima a tutti i discorsi di calciomercato. Avallato anche dall’immagine proposta da Suning per presentare, alla tv cinese, la partita dei giorni scorsi contro il Napoli. Sull’argomento è stato intervistato nel corso della trasmissione Tutti Convocati su Radio24 il noto agente Andrea D’Amico.

Queste le sue parole su quello che sta diventando un vero e proprio tormentone tanto da scaldare, inevitabilmente, questa strana estate calcistica italiana: “Se Messi si libera a parametro zero, allora è possibile che arrivi all’Inter. Diversamente, penso, che rimarrà solo un sogno per i tifosi nerazzurri e per tutti gli appassionati di calcio italiano in generale.”

Continuando sul momento della Serie A: “L’Italia, purtroppo, è diventata un p0′ il cimitero degli elefanti. I grandi campioni mostrano interesse per il nostro campionato solo quando arrivano a fine carriera, solo in quel momento vedono la nostra nazione come un’opportunità.”

