Daniel Fonseca: “Matias? I dirigenti dell’Inter mi aspettano per il contratto. Ecco cosa gli ho consigliato”

Dopo aver dato l’addio al calcio giocato, Daniel Fonseca ha continuato a dedicare la sua vita al mondo del calcio ma da una prospettiva diversa. Da anni, ormai, l’ex calciatore cura gli interessi sportivi dei propri figli, Nicolas e Matias. Il primo, classe 1998, ha da poco lasciato il Novara per andare in Sudamerica e con ogni probabilità intraprenderà una nuova esperienza nel campionato brasiliano. Il secondo, invece, milita nella Primavera dell’Inter e vanta già diverse apparizioni in panchina con la prima squadra allenata da Conte.

A proposito del futuro di Matias Fonseca, ha parlato il padre sulle frequenze di sport890. L’intervista: “Il presente di Matias? Sta facendo molto bene, ha giocato nelle giovanili della Nazionale. Sta bene, è forte. Aveva voglia di giocare ed è dispiaciuto per questa situazione. Al momento si è fermato tutto, ma i dirigenti dell’Inter mi stanno aspettando per parlare del contratto. Appena posso tornerò in Italia, primo per abbracciarlo e secondo per parlare del contratto con l’Inter. Da cinque anni gioca all’Inter e la Pinetina si trova a 14 chilometri da casa nostra. Poi vedremo se ci sarà bisogno di un prestito in un club piccolo. Io sempre gli consiglio di iniziare da una squadra minore, come ho fatto io. La maturità è importante, parlerò con l’Inter per capire cosa hanno in programma, cosa ne pensa Antonio Conte, un mio amico col quale ho giocato per 4 anni”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!