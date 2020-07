Danny (ex Zenit) spinge Spalletti al Benfica: “E’ un maestro del calcio, farebbe molto bene”

Luciano Spalletti è stato sulla panchina dell’Inter per due stagioni, centrando la qualificazione alla Champions League che mancava da ben sei anni. Attualmente è legato ancora ai nerazzurri da un contratto in scadenza nel 2021, ma le ipotesi sul suo futuro sono diverse. A parlare del tecnico toscano ci ha pensato Danny, ex giocatore dello Zenit San Pietroburgo di cui Spalletti è stato allenatore. Ai microfoni di Bola Branca, il portoghese ha sponsorizzato un suo approdo al Benfica, confessando che sarebbe una scelta vincente per tutte le parti in gioco.

PROFILO VINCENTE – “Sarebbe di grande aiuto per il Benfica, in questo momento molto difficile. E’ un grande allenatore, in grado di adattarsi in qualsiasi club. Con un tecnico del genere la barca non affonda. La squadra avrà sempre un grande entusiasmo e la voglia di vincere”.

MAESTRO DELLA TATTICA – “Il calcio di Spalletti è molto tattico, essendo un allenatore italiano. Tatticamente la squadra sarebbe in grado di difendere molto meglio, dato che il duro lavoro sulla parte difensiva, ma ha anche ottime giocate offensive. Credo che farebbe un buon lavoro qui in Portogallo”.

