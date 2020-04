Davide Santon: “Mourinho più che un allenatore è un motivatore. Cristiano Ronaldo? Uomo di parola”

In questi giorni di quarantena, moltissimi personaggi sportivi e non hanno impugnato il proprio smartphone per potersi divertire e soprattutto far divertire. Da Totti, passando per Cannavero e Vieri, sono in tanti ad avere sposato questa iniziativa, raccontando aneddoti legati alle vittorie e alle sconfitte passate, oltre ai vari “scoop” da spogliatoio. In scia, anche l’ex terzino dell’Inter Davide Santon si è reso protagonista di una diretta Instagram in compagnia della LupeBasket.

Il terzino attualmente alla Roma, ha ripercorso le emozioni della partita di Champions League tra Inter e Manchester United, con il confronto tra lui e il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo: “Ero piccolo, non avevo la coscienza di cosa stavo facendo, e fino a qualche mese prima giocavo alla Playstation con lui. È stata una bella sensazione e a fine gara è stato lui ad abbracciarmi. Poi gli ho chiesto di scambiare la maglia, me l’ha promessa al ritorno e lo ha fatto senza che glielo chiedessi”. Oltre al capitolo Ronaldo, il calciatore ha rilasciato anche qualche parole riguardo il suo ex mister Josè Mourinho: “È l’allenatore che mi ha lanciato, ha sempre creduto in me. Più che un allenatore è stato un motivatore per me, mi ha aiutato tantissimo”.



