De Biasi: “Scudetto? La Lazio ha meno pressioni di Juventus e Inter, ma i bianconeri sono favoriti”

Ex allenatore in Serie A con un passato importante alla guida dell’Albania, il ct Gianni De Biasi ha analizzato la volata per il primo posto che coinvolge i nerazzurri in Serie A. Juventus e Lazio le avversarie dell’Inter ai raggi x dell’allenatore, intervistato dai microfoni di casanapoli.net.

“Scudetto? La Juventus ha i favori del pronostico – racconta De Biasi – oltre ad avere un potenziale di grandissimo livello ed il fatto che abbia praticamente due squadre è fuori discussione. La Lazio invece sta facendo cose straordinarie, frutto di un progetto portato avanti da tempo e gioca con meno pressione rispetto ai bianconeri e all’Inter. I biancocelesti hanno un organico ben strutturato e dei meccanismi consolidati, con i giocatori che lavorano già da un po’ di anni con Inzaghi. La squadra viene rinforzata anno dopo anno ed Immobile, che sta andando al massimo, si integra con tutta la squadra”. Queste le parole dell’ex ct dell’Albania Gianni De Biasi: lotta continua ai vertici della Serie A, con l’Inter oggi costretta ad inseguire sia Juventus che Lazio.

