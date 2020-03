De Boer rassicura: “Negativo il tampone, in MLS poca chiarezza”

L’emergenza sanitaria a causa del Covid-19 è ormai allo stato avanzato in tutto il mondo: anche negli Stati Uniti la situazione è critica e tutto lo sport si è fermato da due settimane. Ne dà testimonianza l’ex allenatore dell’Inter Frank De Boer, ora sulla panchina dell’Atlanta United, club della Eastern Conference della MLS.

Il tecnico olandese – come riporta sportnieuws.nl – è stato sottoposto al tampone che fortunatamente è però risultato negativo. De Boer ha voluto così rassicurare tutti: “Avevo il raffreddore e mi è stato fatto il tampone, che però è risultato negativo. MLS? C’è poca chiarezza in America”. Il campionato americano è stato sospeso alla seconda giornata ed al momento non c’è una data per la ripresa.



