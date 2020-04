De Bruyne scherza su Lukaku: “È come un bambino, sta zitto solo quando dorme”

Un ragazzone, dentro e fuori dal campo. Nel corso di una diretta Instagram con Kat Kerkhofs, moglie dell’attaccante del Napoli Dries Mertens, il talento del Manchester City Kevin De Bruyne ha parlato del suo connazionale Romelu Lukaku, raccontando il suo punto di vista in merito alla possibile convivenza con Big Rom fuori dal campo, in particolare durante un’ipotetica quarantena.

“Con Dries c’è sempre divertimento, non avrei problemi a trascorrere la quarantena con lui. Anche con Vertonghen, troppo. Lukaku invece può essere sia buono che cattivo. In realtà vivere con lui è come avere un figlio: sta zitto solo quando dorme, è sempre e costantemente occupato”. Queste le parole di Kevin De Bruyne, stella del Manchester City di Guardiola che ha scherzato in vista di una possibile convivenza con Romelu Lukaku, bomber dell’Inter e della Nazionale del Belgio.

