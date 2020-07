De Canio: “Conte non è soddisfatto perché è ambizioso. C’è una cosa che faceva già da calciatore”

Chi conosce Antonio Conte, sa benissimo che le ultime ore non saranno state semplicissime per lui. Luigi De Canio, ad esempio, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha spiegato che la reazione piuttosto turbolenta che Conte ha mostrato a fine partita davanti alle telecamere era prevedibile, considerata la sua ambizione e la costante fame di vittoria. Una mentalità che il tecnico leccese non ha coltivato solo dopo aver smesso di giocare, ma che anche in campo da calciatore faceva spesso sentire. Le parole di De Canio:

Qual è il vero problema dell’Inter?

“So che Conte ha detto che il primo responsabile è lui. Batte molto sul discorso della mentalità, i calciatori di livello hanno questo dna e lui li misura con questo metodo. Lo faceva già quando era calciatore. Vorrebbe che tutti avessero questo fuoco sacro dentro di sé. E vorrebbe coinvolgere tutto l’ambiente Inter”.

Ingeneroso fare il paragone Conte-Spalletti?

“Conte è intelligente quanto ambizioso e non è soddisfatto. L’Inter ha bisogno di tempo per diventare grande, così come la si vuole. Una grande squadra ha bisogno di giocatori completi, sul piano della qualità e della personalità. Sul piano della mentalità una squadra così forte non può farsi male quando ha obiettivi importanti. E la crescita passa anche di questi momenti. La società deve quindi farsi delle domande e scegliere gli elementi giusti”.

