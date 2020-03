De Carolis: “Marotta ha ragione. La Lega è impreparata e non ha un protocollo”

Guido De Carolis, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Sky Sport della vicenda legata al rinvio di alcune gare e all’emergenza coronavirus:

RINVIO JUVE-INTER – “Intanto c’è da dire che se è vero che è stato offerto il rinvio, la Lega aveva comunicato che si sarebbe giocato a porte chiuse e poi ha fatto slittare la partita. Comunque c’è qualcosa che non ha funzionato. Se fosse stata giocata a porte chiuse Inter-Samp, non ci sarebbero stati problemi. Marotta ha ragione a dire che il campionato è falsato. L’Inter dovrebbe giocare 5 partite in 10 giorni e il recupero della Sampdoria, in caso di finale di Coppa Italia ed EL, sarebbe il 30 maggio”.

SOSPENDERE TUTTE LE GARE – “Utile sarebbe stato sospendere e giocare tutte insieme le gare. La Lazio giocherà solo 12 partite, l’Inter 23 e la Juventus 20, c’è uno squilibrio. Il Governo aveva accettato di giocare a porte chiuse. Si parla di salute e il calcio deve andare di pari passo salvaguardando la regolarità del campionato. Non capisco chi dice di interromperlo, perché ha un impatto sociale, economico e devastante. Non bisogna chiuderlo, ma giocare a porte chiuse e avere decisioni uniformi. Si stoppa per tutti e si gioca tutti insieme, altrimenti ha ragione Marotta che dice che il campionato è falsato“.

PROSSIMO TURNO – “La prossima settimana si dovrebbe giocare a porte aperte: se sono il Bologna non voglio rinunciare all’incasso per la gara con la Juve. A Milano non puoi giocare a porte aperte se c’è questa emergenza. In Europa e nelle Coppe questi problemi non ci sono perché la Uefa ha un protocollo e potrebbe anche giocarsi Inter-Getafe a porte chiuse. La Lega non ha un protocollo adeguato per tenere a bada a queste emergenze. Il calcio italiano è pasticcione ed impreparato”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!