De Rossi si ritira: nella top 11 dei suoi fedelissimi anche tre ex nerazzurri

Daniele De Rossi ha scelto di dire addio al calcio giocato. Dopo la sua esperienza al Boca Juniors, l’ex centrocampista della Nazionale lascerà il campo per dedicarsi alla carriera di allenatore. Lunghissima la sua carriera in Italia con la maglia della Roma, ricca di compagni storici e di campioni indiscussi. Tra questi anche diversi ex nerazzurri: scopriamoli insieme.

Nella top 11 disegnata da Transfermarkt dei calciatori con più presenze condivise con De Rossi c’è spazio anche per Christian Panucci. L’ex difensore dell’Inter, alla Beneamata per la stagione 1999/2000, ha disputato ben 203 gare con l’ex Roma. Con lui anche David Pizarro, centrocampista cileno in campo con il romanista per 187 partite ed in nerazzurro invece tra il 2005 ed il 2006. L’ultimo ex interista in formazione è il tecnico Luciano Spalletti: 251 match sotto la sua guida per De Rossi prima dell’approdo del tecnico alla guida dei nerazzurri.

Questa invece, nel dettaglio, la top 11 dei calciatori con più presenze condivise con De Rossi: ROMA (4-2-3-1): Doni; Panucci, Mexes, Cassetti, Riise; De Rossi, Pizarro; Taddei, Perrotta, Vucinic; Totti. All. Spalletti

