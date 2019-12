De Vrij-Brozovic come Bonucci-Pirlo: la tela di gioco di Conte passa dai piedi della dorsale nerazzurra

Alla Juventus, dopo qualche tempo, le squadre avversarie avevano compreso che, per limitare il gioco bianconero, fosse necessario mettere un uomo a schermo di Pirlo, che lo seguisse come un’ombra e gli impedisse di giocare il pallone liberamente. Da quel momento, Antonio Conte dovette cercare un’alternativa per iniziare il gioco, che venne trovata poi nella figura di Leonardo Bonucci, che si distinse proprio per le sue qualità di difensore-regista.

Allo stesso modo, oggi, sta accadendo qualcosa di simile all’Inter: così come il genio italiano, infatti, anche Marcelo Brozovic è il faro del gioco nerazzurro, oscurato troppo spesso da marcature a uomo ed asfissianti da parte degli avversari. Ed ecco che allora, illustra il Corriere dello Sport, interviene Stefan De Vrij: in aggiunta ad una super stagione a livello difensivo, infatti, l’olandese si sta mettendo in luce anche per le sue raffinate qualità in fase di impostazione, come dimostrano i 4 assist già totalizzati fin qui in stagione.

