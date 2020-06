De Vrij e l’amore per Conte: “Ama la costruzione dal basso e l’aggressività. Allenatore top!”

Stefan De Vrij è sempre più un pilastro della difesa nerazzurra. Le sue qualità difensive e soprattutto la capacità di gestire l’azione palla al piede, hanno fatto di lui uno dei centrali più interessanti del nostro campionato e non solo. Nella difesa a tre di Antonio Conte , l’olandese classe ’92 si è incarnato perfettamente, dando al tecnico una soluzione anche in fase di impostazione. Proprio di Conte ha parlato Stefan, in una intervista ai microfoni di Dazn. Il difensore nerazzurro ha elogiato il lavoro del proprio allenatore, considerato un vero maestro per quanto riguarda la costruzione e l’intensità di gioco.

Queste le parole di De Vrij: “E’ un grande allenatore. A livello tattico, la sua idea è quella di un gioco molto aggressivo. Ama le costruzioni dal basso e lavoriamo duramente su questo. E’ un tecnico molto attento alla tattica e ai tagli, che poi fanno la differenza. E uno tra gli allenatori migliori”.

