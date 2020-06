De Vrij: “Lukaku? All’Inter si sente a casa. Contro la Juventus abbiamo sbagliato tanto”

Il campionato di Serie A il prossimo weekend tornerà in campo con i recuperi della 25^ giornata. L’Inter affronterà la Sampdoria a San Siro per cercare di recuperare altri tre punti alla Juventus in ottica scudetto.

Proprio sulla sfida con i bianconeri dell’andata ha parlato ai microfoni di Dazn Stefan De Vrij: “Potevamo far meglio. Abbiamo visto che c’erano tante occasioni da sfruttare in maniera migliore. Non lo abbiamo fatto e lo abbiamo pagato”.

Il difensore olandese continua su Romelu Lukaku: “All’Inter si trova benissimo, si sente a casa E’ una persona positiva e cerca di aiutare la squadra. Fisicamente è fortissimo anche in velocità e fa anche tanti gol. Quando posso lo cerco ma possiamo migliore tutti, anche lui”.



