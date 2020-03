De Vrij suona la carica: “Juventus? Noi migliorati rispetto all’andata. Conte come van Gaal”

Stefan de Vrij carica i suoi in vista dell’imminente derby d’Italia contro la Juventus, originariamente in programma per domenica scorsa. Il difensore olandese, finora leader assoluto della retroguardia difensiva dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport, emittente televisiva sportiva dei Paesi Bassi, assieme al connazionale Matthijs de Ligt, avversario nella sfida ai bianconeri.

SULLA SFIDA ALLA JUVE – Riguardo alla gara di Torino, de Vrij è convinto delle potenzialità dei suoi: “Siamo migliorati dall’ultima partita contro la Juventus, sia individualmente che a livello di gruppo. I nuovi devono abituarsi alla squadra, ma imparano rapidamente; Eriksen parla olandese, quindi lo aiuto molto”.

SU ANTONIO CONTE – De Vrij, inoltre, si è soffermato anche su Antonio Conte, da quest’anno sulla panchina meneghina: “Con lui si tratta solamente di capire certi meccanismi; tutti i giocatori partono sullo stesso piano, si vedono immediatamente i risultati. E’ un leader come Van Gaal, un vero vincente. Quando siamo andati sotto di due goal nel derby abbiamo vissuto tante emozioni. Qui mi piace moltissimo, è tutto più intenso che in Olanda, soprattutto da quando c’è questo allenatore”.

SU DE LIGT – Infine, l’ex Lazio si è soffermato anche sul connazionale ex Ajax: “È molto ansioso di imparare, sa che può chiedermi qualsiasi cosa perché viviamo abbastanza vicini. Non l’ho convinto io ma gli ho raccontato tante belle cose sull’Italia e sulla vita qui, poi è stata una scelta sua”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!