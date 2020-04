De Zerbi: “Sensi? E’ un figlioccio per me. All’Inter ha fatto grandi cose”

Intervistato ai microfoni di Sportitalia in una lunga intervista, Roberto De Zerbi ha toccato diversi argomenti legati all’attualità: dall’emergenza coronavirus che sta colpendo violentemente la sua Brescia, a temi più leggeri come il mercato di casa Sassuolo. Su quest’ultimo punto l’allenatore neroverde ha commentato le due situazioni legate a Manuel Locatelli e Jeremie Boga, oggetti pregiati della prossima estate in uscita, esprimendo poi un suo giudizio sulla stagione fin qui giocata all’Inter dal suo pupillo Stefano Sensi.

SENSI – “Sensi torna qui o deve rimanere all’Inter? Sono di parte, è un figlioccio. All’Inter ha avuto dei problemi quando son venuti fuori i guai fisici, fin quando è stato bene ha fatto grandi cose. Non è un problema di posizione, anzi”.

LOCATELLI – “Locatelli bruciato dal Milan? Questo va chiesto a loro perché per me è da big, ma è anche vero che in Italia non si dà il tempo ai giovani di sbagliare, di avere qualche mese in cui possono perdersi. Locatelli è un talento talmente puro che sarebbe esploso da qualsiasi parte, la società è stata brava ad andarlo a prendere. Al Sassuolo questa politica si può fare, altrove non so”.

BOGA – “Boga può essere un giocatore da Juve? Non so cosa farà. So che nel calcio non c’è solo l’uno contro uno. Ha fatto 8 gol, dovrebbe chiudere ogni stagione a 14-15. Nel calcio esistono anche i gol brutti, da opportunista, lui fa solo gol belli. Per questo gli servirebbe restare ancora al Sassuolo, per poi andare a club così e diventare un giocatore da Chelsea, da Manchester United o da Juventus”.

