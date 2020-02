Dele Alli: “Eriksen un fenomeno. Triste del suo addio, è una grande persona”

Nonostante la tifoseria del Tottenham non abbia preso per niente bene l’addio di Christian Eriksen, soprattutto a causa del rifiuto del rinnovo del contratto del parte del calciatore, in molti tra i suoi ex compagni continuano a conservare ottimi ricordi del neo acquisto dell’Inter. Dopo le belle parole spese da Harry Kane nei giorni scorsi, adesso è toccato a Dele Alli commentare l’addio del trequartista danese: considerato per lui non solo come un grande campione, ma anche come un ottimo amico.

Queste le parole del centrocampista degli Spurs ai microfoni di Sky Sports: “Eriksen? È un fenomeno. Gli ho inviato una faccina triste per messaggio, ma non so se avrò modo di parlargli. È un calciatore incredibile, sì, ci mancherà qui, ma questa è una scelta diversa nella sua carriera. Dall’inizio della stagione si è speculato molto sul suo futuro, e ora è passato, gli auguro tutto il meglio, perché è un grande amico e una grande persona.”

