Dele Alli sull’addio di Eriksen: “Ha sempre dato il 100%, mancherà a tutta la squadra”

69 gol e 89 assist per Christian Eriksen in 305 presenze con la maglia del Tottenham. Il centrocampista danese ha lasciato sicuramente il segno in Inghilterra prima di trasferirsi all’Inter per una nuova avventura.

Nel post partita di Tottenham-Manchester City ha parlato del suo addio l’ex compagno di squadra Dele Alli, come riporta il Daily Mail: “Chris è un giocatore fantastico, ma è arrivato al punto in cui desiderava andare avanti. È stato triste per me e gli altri ragazzi perché andava d’accordo con tutti, faceva gruppo e ha sempre lavorato duro in campo. Mi ha servito anche molti assist e mi mancheranno, ma allo stesso tempo gli auguro tutto il meglio e sono sicuro che parleremo presto, magari a cena.”

Sulla situazione vissuta negli ultimi giorni, l’inglese ha detto: “Non potevamo parlargli troppo di quello che stava succedendo, ma ha dato il 100% e si è sempre allenato duramente. Non ha mai parlato di qualcosa di diverso dal Tottenham”.



