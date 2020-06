Cds – Dalla Palma sull’Inter: “Conte in lotta per lo scudetto. Eriksen cambia gli equilibiri del campionato”

La squadra scesa in campo ieri sera contro la Sampdoria ha aperto gli occhi a molti, e confermato alcune ipotesi. L’Inter si presenta al ritorno in campionato in grande forma, almeno per un tempo. Molti i commenti positivi per questa squadra e per la prestazione di ieri sera. Arriva anche il commento di Alberto Dalla Palma sul Corriere dello Sport: “Da oggi c’è di nuovo anche Conte in lotta per lo scudetto insieme a Juventus e Lazio. Il calendario gli dà una mano. Tre dei prossimi quattro incontri sono in casa. E gli avversari non sono di certo irresistibili”. Sassuolo, Parma (fuori casa), Brescia e Bologna le prossime squadre contro cui l’Inter dovrà vedersela per andare avanti.

Altra nota felice è Eriksen, “che può diventare l’uomo in grado di cambiare gli equilibri di questo campionato. Finalmente alle spalle delle punte ha mostrato le sue grandi qualità nell’ultimo passaggio e nel tiro dalla distanza. Potrebbe diventare l’uomo della differenza in un finale senza precedenti”. Solo le prossime partite potranno dunque dire se effettivamente l’Inter rientra in corsa, e se lo farà a grande livello, certo, questa volta con un giocatore in più.

