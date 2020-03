Delneri: “Marotta tra i migliori al mondo. Splendida persona, all’Inter sta facendo più che bene”

Come dimenticare l’incredibile impresa della Sampdoria compiuta nella stagione 2009/10, arrivata in Champions League grazie al quarto posto conquistato. Trascinata dalla coppia Cassano-Pazzini, tra i segreti della formazione sampdoriana va pure annoverato il lavoro svolto sia da Beppe Marotta come dirigente, che da Luigi Delneri alla guida in panchina. Un successo ottenuto ai danni della Roma nelle ultime giornate, tra l’altro, consegnò lo scudetto del 2010 nelle mani dell’Inter. Intervistato da mediagol.it, proprio il tecnico Delneri ha ricordato il binomio vincente con l’attuale amministratore delegato nerazzurro. Le sue parole:

MAROTTA – “L’ho conosciuto prima a Bergamo e poi l’ho incontrato nuovamente a Genova, insieme a Paratici è uno dei dirigenti più preparati al mondo perché antepone alla preparazione in ambito squisitamente tecnico una conoscenza del calcio strutturale. Ha fatto molto bene alla Juventus e mi sembra che stia agendo più che bene anche all’Inter, penso che sviluppi ed ottimizzi le esperienze maturate in bianconero ed alla Sampdoria in modo corretto e giusto. Parliamo di un esperto e competente uomo di calcio che già da parecchi anni sta sulla breccia. E’ una persona splendida e un professionista di tutto rispetto”.

SCUDETTO – “La Lazio è senza dubbio una squadra che esprime un grande calcio sul piano corale grazie anche a un allenatore (Simone Inzaghi) di grande spessore in virtù delle sue conoscenze sia psicologiche che tattiche, in grado di creare il giusto ambiente per provare a ottenere grandi risultati. Una squadra che può dire la sua per la lotta Scudetto, anche se resto convinto che la principale protagonista sarà sempre la Juventus in rapporto al patrimonio di qualità ed esperienza presente in rosa. L’Inter sta costruendo qualcosa di importante con Antonio Conte che è un allenatore di grande livello sotto tutti i punti di vista, semmai la stagione dovesse ricominciare, sarà una bella lotta fino in fondo. Non dimentichiamo che se il campionato riprenderà, su questo ho dei seri dubbi, sarà caratterizzato una lotta costante tra queste tre squadre. Ogni partita sarà una battaglia per ogni squadra con Roma e Atalanta che ambiranno legittimamente alla conquista del quarto posto”.

