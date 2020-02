Derby d’Italia a porte chiuse, biglietti ancora in vendita per il settore ospiti: la Curva Nord dell’Inter contro la Juventus

Juventus-Inter con ogni probabilità verrà giocata a porte chiuse a causa dell’emergenza del coronavirus: manca ancora l’annuncio ufficiale ma ci sarebbe da sorprendersi se gli spalti dello Stadium fossero riempiti dai tifosi di ambe le squadre.

Nonostante ciò però la dirigenza bianconera non ha ancora bloccato la vendita dei tagliandi per il settore ospiti, con la Curva Nord che è intervenuta sui social raccomandando di non acquistare nessun biglietto per la trasferta di Torino, visto che non è previsto nessun rimborso. La tifoseria nerazzurra ha annunciato che, comunque vada, il settore ospiti sarà vuoto in occasione del Derby d’Italia.

Ecco il comunicato: “NON ACQUISTATE I BIGLIETTI PER TORINO. La Curva Nord invita tutti i tifosi interisti a non acquistare i tagliandi tuttora in distribuzione per il settore ospiti di Torino per l’incontro di domenica. Sebbene possa apparire paradossale, formalmente lo svolgimento a porte chiuse”non è stato ancora ufficializzato quindi la società torinese – che non merita neppure di esser menzionata su questa pagina – sta continuando nella vendita e potrà farlo fino alle 24 ore precedenti l’incontro. Nel rispetto di una propria assurda facoltà, pare certo che una volta ufficializzata l’esclusione del pubblico NON provvederà al rimborso dei tagliandi emessi. La Curva Nord ha deciso che, qualora con qualunque giustificazione l’incontro dovesse svolgersi in presenza del pubblico, non presenzierà comunque a Torino”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!