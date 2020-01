Deschamps spera nello scudetto bianconero: “Sarà dura, l’Inter sta facendo bene”

Un grande ex bianconero ed una fotografia che annuncia la lotta al primo posto. Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, ha indossato la maglia della Juventus dal 1994 al 1999 alzando al cielo una lunga lista di trofei. Ai microfoni di Rai Sport, l’ex centrocampista della Vecchia Signora ha parlato anche dell’Inter in vista della lotta scudetto.

“Scudetto alla Juventus? Sarà dura perché l’Inter sta facendo molto bene. In campionato, vedendo la classifica, possono accadere ancora tante cose. Per quello che dice il cuore, spero la Juve, però vedremo…”. Queste le dichiarazioni del ct della Francia Didier Deschamps, tra le altre anche allenatore proprio dei bianconeri nella stagione in Serie B datata 2006/2007. Un anno e mezzo fa si è laureato campione del mondo con la Nazionale del suo Paese ed oggi, guardando in Serie A, analizza così la volata per il primo posto.

