Europa League, parla il d.g. del Getafe: “Ringraziamo la Uefa per il sostegno, possibile che si recuperi con una partita secca in campo neutro”

E’ notizia delle ultime ore la sospensione a data da destinarsi della partita di andata degli ottavi di finale di Europa League tra Inter e Getafe, annullata ufficialmente dalla UEFA dopo la presa di posizione del club spagnolo di non spostarsi a Milano a causa dell’emergenza sanitaria attualmente in corso. Il Getafe ha commentato la notizia attraverso le parole del proprio direttore generale Clemente Villaverde:

“Abbiamo ricevuto una nota dalla UEFA che ci informa che la partita di domani non si giocherà. Ringraziamo la UEFA per tutto il sostegno ricevuto data l’attuale situazione di emergenza e accetteremo la loro decisione circa la disputa del match. Non sappiamo ancora che tipo di decisione sarà, ma confidiamo nel fatto che sarà la migliore per tutte le parti coinvolte”.

Villaverde ha parlato poi dello stato d’animo dei suoi giocatori: “La loro posizione è sempre stata quella di allenarsi e preparare tutte le partite al pari del tecnico. Sono rimasti lontani dalla situazione istituzionale. Dobbiamo essere tutti consapevoli della situazione. In tal senso, penso che la risposta data sia stata quella giusta”.

E sulle possibilità di recupero: “Esiste la possibilità che si giochi una partita secca in campo neutro. In ogni caso, accetteremo la decisione presa dalla UEFA. Tutte le parti hanno parlato in modo chiaro, nonostante le circostanze siano cambiate in fretta in questi giorni. Quel che è certo è che il Getafe lotterà sempre per essere in tutte le competizioni. Siamo stati perennemente in contatto con l’Inter e la Uefa, stiamo cercando insieme la soluzione migliore per disputare le partite o la partita. Stiamo cercando un luogo dove giocare e che tutte le partite arrivino alla pari al sorteggio””

