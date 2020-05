Di Canio consiglia Conte: “Eriksen? Deve giocare dietro le punte: può essere l’uomo giusto per l’Inter”

Una sorta di ultimatum, in attesa di vedere il vero Christian Eriksen. Collegato con gli studi di Sky Calcio Club, l’ex attaccante della Lazio Paolo Di Canio, oggi opinionista, ha analizzato nello specifico la situazione relativa al danese dell’Inter, non ancora a pieno negli schemi tattici tracciati da Antonio Conte.

“Deve giocare dietro le punte, un po’ più avanti – dice Di Canio – perché è lì che Eriksen riesce a fare la differenza. Dalla sua ha diverse carte che tutti gli altri non hanno, come il tiro da fuori, i calci piazzati o la possibilità di inventare assist dal nulla. Con la ripresa sarà il momento migliore per farlo giocare: se cala, l’Inter diventa prevedibile ed il danese può essere l’uomo giusto”. Poi la diversità di vedute nei confronti di Conte: “Eriksen è un po’ un pigrone, gli piace correre con la palla. Se Conte non lascia da parte l’estremismo dell’equilibrio in certe zone del campo e non lo sfrutta nelle dodici partite ravvicinate con ritmi più bassi poi non lo farà più”. Questo il punto di vista di Paolo Di Canio in merito al suo adattamento di Christian Eriksen che attende la consacrazione definitiva al centro dell’Inter.

