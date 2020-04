Di Canio stronca Dybala: “Lo stavano scambiando con Lukaku, poi non l’ha voluto nessuno. Non è un fuoriclasse”

E’ sempre stato molto onesto e schietto nei giudizi, Paolo Di Canio, intervenuto ieri sera nella nuova puntata del Club di Sky Sport, condotto da Fabio Caressa. L’ex centravanti e oggi opinionista, che ha più volte preso di mira Romelu Lukaku nel corso di questa stagione, stavolta ha spiegato che Paulo Dybala non è il fuoriclasse che molti credono. Un calciatore sicuramente dotato di talento, ma che non si avvicina ai veri fenomeni in circolazione da qualche anno, Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Di Canio, difatti, ha ricordato pure il tentativo della Juventus della scorsa estate di scaricare la Joya al Manchester United per avere Lukaku: trattativa poi saltata sia per l’affondo dell’Inter, che per il rifiuto alla destinazione inglese da parte dell’argentino. Questo il commento dell’opinionista: “È un grandissimo giocatore, ma i fuoriclasse sono due: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Se guardiamo cosa è successo quest’estate la Juventus lo stava scambiando con Lukaku, poi nessuno lo ha più cercato con tanta insistenza”.

