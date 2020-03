Di Canio: “Conte voleva Vidal. Eriksen non è funzionale al suo gioco”

Paolo Di Canio, ex calciatore e giornalista, ha parlato a Sky Sport 24 della presenza di Christian Eriksen nella squadra di Antonio Conte. Secondo l’ex attaccante, il danese non è funzionale al gioco del tecnico leccese. Ecco le sue parole: “Antonio voleva Vidal, il giocatore perfetto per il suo modo di pensare il calcio. Il cileno è un centrocampista di carattere, che sa contrastare e ha grinta; a gennaio è arrivato un giocatore diverso, che non vuol dire peggiore, ma che anzi ci ha fatto impazzire quando giocava in Premier“.

“Eriksen è elegante e concreto, ma lo è stato in un contesto diverso nello schieramento di Pochettino. All’Inter, dopo due partite in Coppa col Ludogorets da titolare, Conte l’ha lasciato fuori con la Juve: ecco perché dico che non è funzionale, anche se spero di sbagliarmi“.



