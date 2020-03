Di Canio: “Skriniar? Bravissimo quando marca l’uomo. Ma nel calcio i dettagli fanno la differenza”

Aveva già lasciato intendere il proprio giudizio su Milan Skriniar, Paolo Di Canio, al termine del derby d’Italia che la scorsa domenica l’Inter aveva perso contro la Juventus. Quest’oggi, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, l’ex centravanti ha ribadito lo stesso concetto, delineando il profilo di un giovane difensore molto attento nelle marcature, ma probabilmente ancora poco focalizzato nei dettagli in certe situazioni di gioco.

Questo il commento di Di Canio: “Spesso siamo portati ad esaltare le giocate, quando nel calcio a fare la differenza sono i dettagli. Skriniar? E bravo, bravissimo quando marca l’uomo. Ma quando l’avversario è lontano e deve difendere a tutto campo va in confusione. Come visto negli errori contro Barcellona e Lazio. Con la Juventus ad esempio doveva schiacciarsi sulla linea di fondo e intercettare il cross di Matuidi che gli passa a un centimetro. Lui invece non interviene e toglie il piede”.

