Di Caro (Gds): “Eriksen, uomo di classe sulla trequarti! La fionda di Conte per il sogno scudetto”

Christian Eriksen è una delle note sicuramente più positive di questa ripresa in casa Inter. Il fantasista danese ha sfruttato al meglio la sospensione del campionato per inserirsi a pieno nello scacchiere tattico di Conte. Napoli e Sampdoria, due grandi prestazioni che fanno ben sperare in vista di questo finale di stagione.

Andrea Di Caro, vicedirettore de La Gazzetta dello Sport, ha analizzato così la prestazione di Eriksen: “La ripartenza una buona notizia in casa nerazzurra l’ha portata: l’inserimento di Eriksen nei meccanismi di Conte. Il danese, già protagonista nella sfortunata semifinale di Coppa a Napoli, si è ripetuto ieri e può essere la fionda per rilanciare le (difficili) ambizioni da scudetto: l’Inter ha l’uomo di classe sulla trequarti che le mancava”.

