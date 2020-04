Di Francesco: “Nainggolan la cessione che rimpiango di più. Roma? Vedi l’Inter, servono calciatori importanti”

Quasi come uno scherzo del destino, dopo essere stato rimpiazzato da Claudio Ranieri la scorsa stagiona alla guida della Roma, anche sulla panchina della Sampdoria – dopo appena sette giornate di campionato – l’ex tecnico blucerchiato è stato sostituito proprio dall’allenatore romano. Intervistato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, Di Francesco ha raccontato alcune delle cessioni più dolorose sulla panchina capitolina, suggerendo alla stessa Roma il percorso corretto per tornare alla vittoria.

RIMPIANTO NAINGGOLAN – “La campagna estiva prima della scorsa stagione, che poi ha portato all’esonero dopo la gara contro il Porto, non è stata corretta. Strootman e Nainggolan sono le cessioni che rimpiango di più. Zaniolo? Non è un ragazzo difficile come molti dicono, non ho mai avuto problemi con lui. L’ho ripreso solo qualche volta davanti alla squadra ed è diventato il gioiello del calcio italiano.

CAMPIONATO – “Cosa manca alla Roma per tornare a vincere? Non so quale sia la ricetta giusta, ma è importante la continuità tecnica. E’ stato così per me al Sassuolo, è così per Lazio e Atalanta. E guardate l’Inter, Conte ha fatto capire che servono giocatori importanti”.

