Di Gennaro: “L’Inter può tornare in corsa per lo Scudetto. Conte sta facendo una preparazione più dura”

Dopo la lunga pausa forzata dal calcio giocato, si avvicina il ritorno in campo dell’Inter. I nerazzurri infatti saranno impegnati, con molta probabilità il 13 di giugno, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia con il Napoli. Della gara tra gli uomini di Conte e il club partenopeo, così come della lotta Scudetto, ha parlato, intervenuto in diretta a TMW Radio durante ‘Stadio Aperto’, Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole:

“Possibile finale di Coppa Italia? Credo a Juve-Napoli. Sono le prime partite, e bisogna vedere con che testa ricominceranno questi calciatori. So che Conte sta facendo una preparazione più dura rispetto all’estate. Non manderà la Primavera, ma loro dovranno concentrarsi su campionato e Europa League. In una Serie A così atipica potrebbe tornare in corsa per lo Scudetto“.



