Di Gennaro: “Conte ha esagerato, dichiarazioni fuori luogo. Mercato? Ecco dove punterei”

L’Inter è alle prese con la questione allenatore. Domani sarà il giorno della verità per il futuro della panchina nerazzurra, quando andrà in scena il tanto atteso summit tra Antonio Conte e la dirigenza. Gli scenari possibili sono diversi e c’è tanta attesa per questo appuntamento. Della stagione della Beneamata ha parlato Antonio Di Gennaro, raggiunto dai microfoni di TMW Radio. L’ex calciatore ha trattato anche argomenti di mercato.

Queste le sue parole: “Come prima cosa’Inter deve pensare a cosa fare con Conte. Secondo me c’è stata un’esagerazione dell’allenatore stesso, riguardo appunto delle dichiarazioni a mio avviso un po’ fuori luogo. Le sua parole le recepisco comunque come un messaggio d’addio. Lautaro? Ha solo 22 anni e ha tempo per migliorarsi e con Lukaku ha un’ottima intesa. Se lo terranno e poi prenderanno un attaccante può anche andare, però a mio avviso dovrebbero acquistare un centrocampista. Hanno preso Hakimi come laterale destro di difesa, ma secondo me servirebbe anche un terzino sinistro”.

