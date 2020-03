Di Gennaro: “Coronavirus? Situazione preoccupante. Se necessario, sospendiamo il campionato”

In attesa di capire se dal consiglio di Lega straordinario attualmente in atto usciranno i primi verdetti in vista della prossima giornata di Serie A, ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Antonio Di Gennaro. L’ex calciatore, oggi opinionista per Rai Sport, ha ragionato su quella che potrebbe essere la peggiore delle ipotesi legata al coronavirus, visto che negli ultimi giorni si è parlato di conseguenze irreversibili per i prossimi due mesi.

Questo il suo pensiero: “Vorrei capire perché non possiamo iniziare il campionato prima, invece che ad agosto. Capisco le tournée delle squadre, ma gli altri iniziano sempre prima. Così per avere slot liberi durante il campionato. Sembra che il picco massimo del virus continui ancora per due mesi e la situazione è preoccupante. In effetti ci dovrebbero far capire come risolvere questa situazione. Se c’è da sospendere, sospendiamo il campionato”.



