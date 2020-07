Di Gennaro: “Eriksen? Non è stato accettato, Conte voleva Vidal. Inter incapace di gestire le partite”

In una lunga intervista rilasciata a Maracanà su TMW Radio, ha parlato Antonio Di Gennaro ex calciatore ed opinionista. Tra i tanti temi di attualità toccati, vi sono stati anche dei riferimenti all’Inter, in particolare sul rendimento di Christian Eriksen, utilizzato con il contagocce nelle ultime partite, e più in generale sul lavoro svolto sino a questo momento dal tecnico nerazzurro Antonio Conte. Ecco le parole dell’opinionista:

L’Inter aveva un compito un pò più facile rispetto a Sarri alla Juventus?

“La squadra nerazzurra ha fatto vedere praticamente per tutta la stagione di non essere capace di gestire le partite. Mi viene in mente la sfida contro il Borussia Dortmund in Champions League, dove dopo un grande primo tempo, nella ripresa sono nettamente calati fino a perdere la gara. Questi cali avvenivano anche prima del lockdown. Stiamo assistendo ad un campionato anomalo, inutile prendersela con gli arbitri o il calendario. Conte ha le sue colpe, se si considera anche i giocatori importanti che la società gli ha messo a disposizione. Dovrebbe assolutamente evitare certe esternazioni come quelle nel post partita contro la Roma.”

Come valuta Eriksen?

“E’ palese ed evidente che non è stato ben accettato dall’allenatore che preferisce in quel ruolo giocatori con delle caratteristiche diverse. Per me, il danese, sente questa cosa e non riesce ad esprimersi come può e come sa, anche perché sta giocando poco. Resto convinto che Conte voleva Vidal.”

