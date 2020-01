Di Lorenzo non teme l’Inter: “Grande squadra, ma noi siamo pronti: sfruttiamo il fattore San Paolo”

Riprende il viaggio dell’Inter in campionato. Dopo la sosta invernale, i nerazzurri scenderanno in campo al San Paolo nella super sfida contro il Napoli. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore dei partenopei Giovanni Di Lorenzo ha raccontato il suo punto di vista sulla sfida contro la formazione di Conte. La realtà di Gattuso, l’attacco interista ed il campionato della Beneamata tra gli argomenti trattati dal giocatore.

“E’ vero che veniamo da un periodo particolare ma siamo sempre il Napoli e restiamo una squadra forte. Non abbiamo paura di nessuno ed entriamo in campo sempre per vincere. Giochiamo per i tre punti ed ora avremo tre partite in casa nelle prossime quattro: dobbiamo sfruttare questo particolare perchè il San Paolo pieno fa un certo effetto”. Giovanni Di Lorenzo punta poi il dito sui nerazzurri, analizzando nello specifico i cannonieri interisti: “Lukaku e Lautaro Martinez sono due grandi attaccanti e stanno facendo bene. L’Inter però è una squadra importante, a prescindere da loro due, e sta facendo un grande campionato”. Avversario per nulla semplice per i partenopei: al San Paolo arriva la Beneamata di Conte in un match tutt’altro che scontato.

