Di Marzio – Cavani si promette all’Atletico Madrid: più vicino il riscatto di Icardi

E’ senz’altro il sogno estivo di mezza Europa: Edinson Cavani in scadenza di contratto nel giugno 2020 rappresenta ovviamente un’occasione di mercato clamorosa. Il centravanti uruguagio, a fronte di numerose offerte provenienti anche da club di altri continenti, sembra aver scelto di cambiare nazione ma di non andare poi così lontano rispetto agli ultimi anni trascorsi con la maglia del Paris Saint Germain.

Come anticipato da gianlucadimarzio.com, El Matador si sarebbe promesso per giugno all’Atletico Madrid. Un rinforzo da tempo desiderato dal Cholo Simeone che da sempre nutre un debole nei confronti dell’ex Napoli. Per lui è già pronto un triennale, con i colchoneros che fino all’ultimo minuto tenteranno di anticipare sempre a costo zero il suo trasferimento già a gennaio. Il passaggio di Cavani all’Atletico, tra le altre cose, aumenta le percentuali di riscatto del Paris Saint Germain nei confronti di Mauro Icardi.

