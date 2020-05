Di Marzio: “Eriksen e Sanchez mi hanno deluso, riprenderei Nainggolan. Cavani compatibile con Lukaku”

E’ sempre interessante un parere esperto come quello di Gianni Di Marzio, intervistato nel pomeriggio su TMW Radio. L’ex allenatore e padre del famoso giornalista Gianluca, in questo caso è stato particolarmente pungente nei confronti di due calciatori dell’Inter arrivati dalla Premier League e fin qui a suo giudizio deludenti: Alexis Sanchez e Christian Eriksen. Entrambi, però, possono contare su molteplici attenuanti: il cileno è stato infatti frenato per oltre due mesi da un infortunio fastidioso, mentre il danese ha avuto pochissimo tempo a disposizione per poter dimostrare il suo vero valore. Per quanto riguarda un eventuale ritorno di Nainggolan, invece, Di Marzio non ha praticamente dubbi.

Come valuta Sanchez all’Inter?

“Mi ha deluso, non si è mai imposto. Non ci punterei. Quando è stato chiamato in causa, non è mai stato determinante. Mi aspettavo molto di più da lui, poteva essere una eccellente seconda punta. Punterei di più su Timo Werner. Anche Eriksen mi ha deluso, anche se è arrivato da poco”.

Lautaro può rimanere se arriva Cavani?

“Io credo che Lautaro se ne andrà al Barcellona. So chi sta mediando per il trasferimento. E poi lui vuole andare. Se Messi chiama, un giocatore va. Difficile che il club paghi l’intera clausola. All’Inter conviene la cessione, perché prende poi Cavani, che ha esperienza ed è compatibile con Lukaku. E poi potrebbe prendere un bomber come Werner”.

Nainggolan lo riprenderebbe all’Inter?

“Certamente. Quest’anno ha fatto un anno di purgatorio in Sardegna, farebbe comodo all’Inter. E’ un combattente, come piace a Conte”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!