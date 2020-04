Di Marzio: “Vice Handanovic? Sepe un nome buono. Musso non farebbe il secondo”

Frenato sia dall’infortunio che dallo stop al campionato, la stagione superlativa di Luigi Sepe si è dovuta arrendere momentaneamente alla sfortuna. L’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile del Napoli, infatti, è finalmente pronto al salto di categoria dopo tanti anni di gavetta e crescita costante. Le voci circa l’interessamento dell’Inter sui suoi confronti sembrano infatti essere confermate, come riferito da Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24.

Il portiere del Parma, però, non arriverebbe a Milano per raccogliere l’eredità di Handanovic, bensì per svolgere il ruolo di vice dello sloveno, facendo retrocedere Padelli a terza riserva. Queste le parole del giornalista che spiega anche la posizione dell’Inter su Musso: “Ho saputo che un nome come vice Handanovic può essere Sepe del Parma per l’Inter. Musso è più un primo portiere, non farebbe il secondo. Sepe può essere invece un nome buono”.

