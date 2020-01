Di Marzio: “Inter forte su Kumbulla: al lavoro per giugno con Dimarco al Verona”

Occhi su Marash Kumbulla da parte dell’Inter. Come riportato da Gianluca Di Marzio solo pochi minuti fa, il calciatore dell’Hellas Verona sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri. Un vero e proprio assalto in programma per la società interista che, secondo l’esperto di mercato, avrebbe già prenotato il giocatore per il prossimo luglio. La garanzia dell’affare si chiama Federico Dimarco: l’esterno, a lungo corteggiato dagli scaligeri, potrebbe così trasferirsi al Bentegodi sin da subito per permettere il via libera del calciatore albanese.

Operazione in discesa per i nerazzurri, alla ricerca dell’accordo giusto per il classe 2000 dell’Hellas Verona. Accelerata importante già a gennaio, con il giocatore opzionato per il prossimo giugno nonostante le trattative impegnative per Eriksen e soprattutto Vidal. Attivissimi Marotta ed Ausilio in chiave rinforzi: c’è Kumbulla in lista per la Beneamata.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!