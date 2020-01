Di Marzio – Inter, per l’attacco idea Pandev come colpo last minute

L’Inter continua il lavoro di riflessione, a poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale, sul capitolo attaccante. La partita di ieri ha riaperto le discussioni sul bisogno di acquistare un nuovo giocatore nel reparto d’attacco vista l’opaca prestazione di Alexis Sanchez e l’ancora troppo acero Sebastiano Esposito.

Secondo quando riferito poco fa da Gianluca Di Marzio, un primo nome per un colpo last minute e low cost, è quello di Goran Pandev, attualmente al Genoa, ed ex nerazzurro eroe del Triplete, che tornerebbe per sei mesi.

