Di Marzio – Inter, le scelte di Conte in vista della Spal: Eriksen titolare, in difesa torna Skriniar

L’Inter concluderà il calendario della 33esima giornata e lo farà in casa della Spal. Gli uomini di Antonio Conte cercheranno la vittoria per agguantare il secondo posto in solitaria, alle spalle della Juventus. I dubbi da sciogliere per il tecnico leccese sono diversi e deve far fronte a delle assenze pesanti tra squalifiche e infortuni. Secondo quanto riportato dall’esperto giornalista Gianluca Di Marzio, i nerazzurri si affideranno al 3-4-1-2, con Christian Eriksen favorito su Borja Valero per un posto alle spalle delle due punte.

In difesa non ci sarà lo squalificato Godin e dovrebbe rientrare Skriniar titolare. Anche Andrea Ranocchia si candida per un posto dal primo minuto, con de Vrij che potrebbe riposare un turno. A centrocampo ci sarà la coppia Brozovic-Gagliardini, viste le assenze di Sensi e Barella, con Vecino che resta in dubbio. In attacco spazio ancora a Lautaro e Sanchez, in attesa del recupero di Lukaku. Per gli esterni è prevista una rotazione rispetto all’ultima gara: sulla destra ci sarà Candreva, mentre nel lato opposto agirà Biraghi.

