Di Marzio: “L’Inter non si arrende e continua a lavorare sottotraccia per Giroud”

Stando a quanto dichiarato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24 l’Inter non si sarebbe ancora arresa per quanto riguarda la pista di mercato che porta a Olivier Giroud. Dopo il tira e molla e alcune polemiche che sono nate dalla trattativa saltata in gennaio, il matrimonio tra Giroud e l’Inter sembrava concluso ancor prima di iniziare; sembra però essere scoccato di nuovo l’amore tra i due che, secondo il giornalista, avrebbero ripreso i contatti in maniera importante.

Il 33enne francese continuerebbe ad essere il sostituto perfetto per Lukaku, il quale si vede costretto a non poter saltare nessuna partita, risultando a volte leggermente affaticato. A far scoccare di nuovo la scintilla tra i nerazzurri e l’ex Arsenal potrebbe essere stato il reintegro in rosa di quest’ultimo, che è tornato all’interno delle rotazioni offensive del Chelsea fornendo come sempre un grande apporto sia a livello di manovra offensiva sia a livello realizzativo.



